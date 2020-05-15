Этот контент был опубликован 15 мая 2020 г. 14:50

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Пекин. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Пекин в пятницу призвал Вашингтон к совместной борьбе с коронавирусом COVID-19, передают западные СМИ.

На брифинге представитель внешнеполитического ведомства Китая заявил, что правительства обеих государств должны "вместе бороться с вирусом". Однако, он добавил, что это потребует от США "желания работать с нами".

В четверг президент США Дональд Трамп пригрозил "разорвать все отношения" с Китаем, обвинив его в том, что он прикладывает недостаточно усилий, чтобы остановить распространения коронавируса.

Ранее Трамп заявил, что готов рассмотреть вариант с введением санкций против Китая в том случае, если эта страна не будет сотрудничать с США в расследовании причин распространения коронавируса. По его словам, Вашингтон просил Пекин изучить проблему коронавируса COVID-19 и получил отказ, а власти КНР не захотели принять помощь США по этому вопросу.

Кроме того, Трамп заявил, что не желает в нынешней ситуации общаться с председателем КНР Си Цзиньпином.

Государственная китайская газета Global Times выпустила статью, в которой подвергла сомнению умственные способности американского президента.

"Это не должно удивлять тех, кто помнит то, как Трамп распространял информацию том, что дезинфекционные вещества можно вводить в качестве инъекции человеку для борьбы с коронавирусом. Это безумие - побочный продукт традиционной тревоги, которой страдают США с тех пор, как Китай начал движение к более высокому положению в мире", - пишет газета.

"Трамп кажется сумасшедшим, или, быть может, у него есть некоторые психологические проблемы", - подчеркивает газета.

Аналитики полагают, как отмечает The Guasrdian, что взаимные обвинения Китая и США могут поставить под угрозу достижение торгового соглашения Китаем и США.

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