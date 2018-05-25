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Этот контент был опубликован 25 мая 2018 г. 10:53 25.05.2018 - 10:53

Пекин. 25 мая. ИНТЕРФАКС - Власти США и Северной Кореи должны продолжать диалог для выработки решения по ядерной проблеме КНДР и достижения денуклеаризации Корейского полуострова, заявил в пятницу журналистам представитель МИД КНР Лу Кан.

"В настоящее время мы надеемся, что как КНДР, так и США могут позитивно воспринять недавно достигнутый прогресс, оставаться терпеливыми, проявить добрую волю и двигаться в том же направлении, продолжая быть приверженными идее денуклеаризации Корейского полуострова", - сказал представитель МИД Китая, выступая перед журналистами на пресс-конференции.

"Мы уверены, что поскольку обе стороны прямо принялись за решение проблемы, саммит КНДР-США может сыграть решающую роль для достижения денуклеаризации", - подчеркнул Лу Кан.

По его мнению, недавний спад напряжения на Корейском полуострове является серьезным прорывом по вопросу северокорейской ядерной программы.

На 12 июня 2018 года была запланирована встреча президента США Дональда Трампа с Ким Чен Ыном в Сингапуре. Тем не менее, накануне Д.Трамп сообщил лидеру КНДР Ким Чен Ыну, что отменяет саммит США-КНДР. В свою очередь, в госдепе США подчеркнули, что, несмотря на это, намерены продолжить диалог с властями Северной Кореи.

Незадолго до заявления Д.Трампа в Пхеньяне сообщили о полном демонтаже крупнейшего в КНДР полигона для ядерных испытаний "Пунгери".

Тэ эф пч

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