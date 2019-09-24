Этот контент был опубликован 25 сентября 2019 г. 0:55

*** Москва выступает за объективное расследование атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии

Нью-Йорк (ООН). 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Отправка США дополнительных войск в зону Персидского залива не решит существующие там проблемы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"Мы не считаем, что такие вопросы решаются военным путем, за счёт увеличения военных потенциалов. Мы исходим из того, что необходимо уточнение всех деталей, объективное расследование, в любом случае не военными средствами решать эти проблемы", - сказал Вершинин журналистам.

В субботу глава Пентагона США Марк Эспер сообщил, что президент Дональд Трамп одобрил отправку на Ближний Восток дополнительных войск.

Эспер пояснил, что такое решение глава государства принял в ответ на запросы о подкреплениях со стороны Саудовской Аравии и ОАЭ.

Решение об отправке дополнительных сил в ближневосточный регион США приняли вскоре после осуществленной при помощи беспилотников и крылатых ракет атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Ответственность за нее взяли на себя йеменские мятежники-хуситы. Однако США полагают, что на самом деле за нападением стоит Иран. В Тегеране отвергают эти обвинения.

1ва бм

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