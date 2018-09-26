Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 27 сентября 2018 г. 1:16 27.09.2018 - 01:16

Нью-Йорк (ООН). 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Главы МИД России, Турции и Ирана обсудили ситуацию "на земле" в Идлибе, заявили в МИД РФ.

"В ходе встречи состоялось подробное обсуждение ситуации "на земле" в Идлибской зоне деэскалации, а также перспективы запуска подлинно устойчивого процесса политического урегулирования сирийского кризиса", - заявили журналистам в МИД РФ по итогам встречи.

"Участники встречи дали высокую оценку достигнутым в Сочи 17 сентября договоренностям по стабилизации обстановки в Идлибе, которые позволяют защитить мирное гражданское население при продолжении бескомпромиссной борьбы с террористами", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

"Вновь подчеркнута нацеленность на ускорение усилий по формированию и запуску Конституционного комитета в Женеве на основе решений Конгресса сирийского национального диалога и резолюции 2254 СБ ООН, что позволит сирийцам самим определить свое будущее", - заключили в МИД РФ.

1ви тг

Neuer Inhalt Horizontal Line