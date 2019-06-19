Этот контент был опубликован 19 июня 2019 г. 19:59

Дубай. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр счел, что в докладе эксперта ООН о гибели саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи содержатся противоречия, сообщают в среду западные СМИ.

"В этом (в документе - ИФ) нет ничего нового. В докладе утверждается то, что уже было опубликовано и циркулировало в СМИ. В докладе...содержатся четкие противоречия и безосновательные обвинения, что вызывает сомнения в его достоверности", - написал в Twitter аль-Джубейр.

Эксперт ООН в гуманитарной сфере Аньес Кайамар, расследующая гибель саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, ранее рекомендовала расследовать предполагаемую роль кронпринца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда в этом деле.

Согласно докладу Кайамар, есть "достоверные доказательства" связи между убийством журналиста и кронпринцем, однако необходимо продолжить расследование.

Также она призвала ООН провести полноценное расследование гибели журналиста и указала на "чрезвычайную важность" рассмотреть возможность уголовного преследования саудовского кронпринца.

Хашкаджи, работавший на американское издание Washington Post, был убит в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года. Тело журналиста так и не было найдено.

Расследование дела по отдельности проводят турецкие и саудовские власти в то время, как некоторые СМИ связывали убийство с кронпринцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом.

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