МИД Сирии осудил финансирование "Белых касок" со стороны США
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Дубай. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Власти Сирии осудили решение администрации США выделить финансировании организации "Белые каски", передает в воскресенье агентство "Сана".
"МИД и по делам эмигрантов САР осудило решение Вашингтона предоставить дополнительную финансовую помощь так называемым "Белым каскам", посчитав данное намерение ярким отражением поддержки США, Францией и Великобританией всех форм терроризма в Сирии с 2011 года", - говорится в сообщении агентства.
В заявлении сирийского внешнеполитического ведомства отмечается, что "США и некоторые страны Запада использовали "Белые каски" для осуществления терроризма, особенно химического терроризма, с целью искажения имиджа Сирии и продления войны".
Ранее госдеп США заявил, что Вашингтон выделит порядка $6,6 млн в качестве финансирования организации "Белые каски" и механизма ООН в Сирии.
1кю аг
Интерфакс