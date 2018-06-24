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Этот контент был опубликован 24 июня 2018 г. 17:19 24.06.2018 - 17:19

Дубай. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Власти Сирии осудили решение администрации США выделить финансировании организации "Белые каски", передает в воскресенье агентство "Сана".

"МИД и по делам эмигрантов САР осудило решение Вашингтона предоставить дополнительную финансовую помощь так называемым "Белым каскам", посчитав данное намерение ярким отражением поддержки США, Францией и Великобританией всех форм терроризма в Сирии с 2011 года", - говорится в сообщении агентства.

В заявлении сирийского внешнеполитического ведомства отмечается, что "США и некоторые страны Запада использовали "Белые каски" для осуществления терроризма, особенно химического терроризма, с целью искажения имиджа Сирии и продления войны".

Ранее госдеп США заявил, что Вашингтон выделит порядка $6,6 млн в качестве финансирования организации "Белые каски" и механизма ООН в Сирии.

1кю аг

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