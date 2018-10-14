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Этот контент был опубликован 14 октября 2018 г. 18:02 14.10.2018 - 18:02

Дубай. 14 октября. ИНТЕРФАКС - Сирия обратилась в СБ ООН с просьбой организовать международное расследование предполагаемых случаев применения химоружия на сирийской территории силами международной коалиции во главе с США, сообщает в воскресенье агентство САНА.

"Сирия вновь призывает СБ ООН выполнять свои обязательства по поддержанию мира и стабильности во всем мире и провести международное расследование этих преступлений. Также он должен немедленно осудить их", - цитирует агентство заявление министерства.

В заявлении также говорится о необходимости вывода из Сирии незаконно находящихся там иностранных военных.

В МИД Сирии подчеркивают, что уже неоднократно сообщали об использовании в Сирии коалиционными силами запрещённых боеприпасов с белым фосфором. Об очередном подобном случае сирийские государственные СМИ сообщили в субботу. По их данным, белый фосфор был использован при авиаударе в провинции Дейр-эз-Зор.

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