Брюссель. 14 апреля. ИНТЕРФАКС - МИД Судана в воскресенье обратился с призывом к международному сообществу оказать помощь временному военному совету страны в его намерении осуществить политический переход к демократии в Судане.
"Министерство иностранных дел с нетерпением ожидает от мирового сообщества понимания ситуации и поддержки временного военного совета (...) с целью добиться перехода к демократии в Судане", - приводят выдержки из заявления МИД западные СМИ.
Ранее о своей поддержке новым властям Судана объявили Саудовская Аравия и ОАЭ.
Тем временем, тысячи демонстрантов остаются в Хартуме возле здания министерства обороны. По словам активистов, накануне их делегация передала военному совету их требования, в том числе включение гражданских лиц в совет и создание полноценного гражданского правительства.
Позднее в воскресенье ожидается встреча военного совета с представителями нескольких суданских партий. СМИ отмечают, что до этого прошла встреча временного поверенного в делах США в Судане Стивена Кутсиса с заместителем главы совета.
На этой неделе в Судане военное командование отстранило от власти президента Омара аль-Башира, сформировав временный военный совет, председателем которого стал Авад ибн Ауф.
Тем не менее, вскоре А.ибн Ауф объявил о решении покинуть пост главы временного военного совета. Своим преемником он назначил начальника Генштаба ВС Судана генерала Абельфаттаха аль-Бурхана.
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