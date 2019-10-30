Этот контент был опубликован 30 октября 2019 г. 8:53

Стамбул. 30 октября. ИНТЕРФАКС - Посол США в Турции Дэвид Саттерфилд вызван в МИД Турции в связи с одобрением в американской палате представителей резолюции о признании геноцида армян, сообщает в среду агентство "Анадолу".

"Посол США в Анкаре Дэвид Саттерфилд вызван в МИД Турции в связи с принятием ряда резолюций в палате представителей США", - говорится в сообщении агентства.

В заявлении МИД Турции, которое цитирует "Анадолу", говорится, что ведомство "отвергает резолюцию 296 "О подтверждении позиции США по армянскому геноциду".

"Данный документ рассчитан на внутреннюю аудиторию и не имеет под собой никаких исторических и правовых обоснований", - подчеркнули в ведомстве. В заявлении также отмечается, что американская резолюция "служит только интересам армянского лобби и антитурецких кругов США".

Ранее сообщалось, что члены палаты представителей США приняли резолюцию, в которой признают и осуждают геноцид армян в Османской империи. Резолюция не носит юридически обязывающего характера.

Факт геноцида армянского народа в Османской империи, жертвами которого в 1915 году стали до 1,5 млн этнических армян, признан многими государствами. Первым это в 1965 году сделал Уругвай, примеру которого последовали Франция, Италия, Нидерланды, Бельгия, Польша, Литва, Словакия, Швеция, Швейцария, Греция, Кипр, Ливан, Канада, Венесуэла, Аргентина, Бразилия, Чили, Ватикан, Боливия, Чехия, Австрия, Люксембург. Геноцид армян признали также Европарламент и Всемирный совет церквей.

Государственная Дума РФ приняла в 1995 году постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 гг. на его исторической родине - в Западной Армении".

1эф во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!