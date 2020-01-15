Этот контент был опубликован 15 января 2020 г. 16:46

Стамбул. 15 января. ИНТЕРФАКС - В МИД Турции вызвали временного поверенного в делах Египта в связи с задержанием накануне вечером в Каире нескольких журналистов агентства "Анадолу", сообщает в среду это агентство.

По данным его источников, в Анкаре довели до сведения египетского дипломата жёсткую позицию Турции по вопросу задержания сотрудников турецких СМИ.

Агентство напоминает, что с 2013 года дипломатические отношения между Турцией и Египтом осуществляются на уровне временных поверенных, а не послов.

Накануне вечером полиция Египта провела рейд в офисе информагентства "Анадолу" в Каире. Стражи правопорядка также задержали четырех сотрудников агентства, среди них один - гражданин Турции. Задержанных увезли в неизвестном направлении.

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