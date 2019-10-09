Этот контент был опубликован 9 октября 2019 г. 16:17

Стамбул. 8 октября. ИНТЕРФАКС - Министерство иностранных дел Турции в среду пригласило послов стран-членов Совбеза ООН на брифинг по операции "Родник мира" на северо-востоке Сирии, сообщает газета "Дейли сабах".

"Министерство иностранных дел сообщило, что послы всех членов Совета Безопасности ООН получили приглашение на брифинг по турецкой операции "Родник мира" на северо-востоке Сирии.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о начале турецкой военной операции "Родник мира" в Сирии. По его словам, целью этой операции является борьба против курдских боевиков и террористов из группировки ИГ (запрещена в РФ). В операции задействованы вооруженные силы Турции, а также поддерживаемая Анкарой группировка Сирийская национальная армия.

Турция считает террористами курдские Отряды народной самообороны (YPG) из-за их связей с "Рабочей партией Курдистана", которая внесена Анкарой в список террористических организаций.

Изначально турецкая сторона согласовала с США план по созданию там зоны безопасности, свободной от курдских ополченцев и от террористов. Однако затем реализация этого совместного плана забуксовала.

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