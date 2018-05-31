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Этот контент был опубликован 31 мая 2018 г. 8:07 31.05.2018 - 08:07

Стамбул. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в четверг раскритиковал приоритеты Вашингтона в Сирии, назвав ошибочным союз с сирийскими курдами, сообщает Анатолийское агентство новостей.

Он отметил, что Турция и США долгое время обсуждают вопросы вывода вооруженных курдских формирований из пограничных с Турцией сирийских территорий, подчеркнув, что "источником этой проблемы является не Турция, а ее союзник в лице США".

"США своими действиями противоречат своим же заявленным целям. Подобный подход также не отвечает духу партнерства с Турцией. Тем более, когда речь идет о риске потери такого значимого союзника, как Анкара", - сказал турецкий министр.

"Анкара - надежный партнер, стремящийся к миру и стабильности в регионе. Потеря подобного союзника - не внесет вклада в политику союзников Анкары, тогда как у Турции всегда есть альтернатива, и она не нуждается в помощи. Мы не склонимся перед внешним давлением", - настаивает М.Чавушоглу.

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