Этот контент был опубликован 12 декабря 2019 г. 10:37

*** Берлин оставляет за собой право на ответные меры

Берлин. 12 декабря. ИНТЕРФАКС - В МИД Германии назвали в четверг необоснованной высылку из РФ двух немецких дипломатов.

"Федеральное правительство с сожалением приняло к сведению решение российских властей объявить двух сотрудников немецкого посольства в Москве персона нон грата. Это дает неверный сигнал и лишено оснований", - говорится в заявлении представителя министерства.

Кроме того, по сообщению агентства Bloomberg, власти ФРГ предупреждают, что оставляют за собой право на ответные меры в связи с высылкой германских дипломатов из России.

Bloomberg также отмечает, что в Берлине вновь призвали Москву сотрудничать в расследовании убийства в Германии гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

ПОСЛЕДУЕТ

1во 1вл 1тф пч

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!