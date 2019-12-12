Этот контент был опубликован 12 декабря 2019 г. 10:37

*** Берлин оставляет за собой право на ответные меры

Берлин. 12 декабря. ИНТЕРФАКС - В МИД Германии назвали в четверг необоснованной высылку из РФ двух немецких дипломатов.

"Федеральное правительство с сожалением приняло к сведению решение российских властей объявить двух сотрудников немецкого посольства в Москве персона нон грата. Это дает неверный сигнал и лишено оснований", - говорится в заявлении представителя министерства.

Кроме того, по сообщению агентства Bloomberg, власти ФРГ предупреждают, что оставляют за собой право на ответные меры в связи с высылкой германских дипломатов из России.

Bloomberg также отмечает, что в Берлине вновь призвали Москву сотрудничать в расследовании убийства в Германии гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

Германия ранее выслала двоих сотрудников российского посольства, в обосновании этого решения было указано, что Россия недостаточно сотрудничает с Германией в расследовании преступления.

Летом в Берлине произошло убийство гражданина Грузии и России, участника второго чеченского конфликта: он был застрелен в центре города днем, когда шел в мечеть. По подозрению в убийстве задержан гражданин России. Власти Германии утверждают, что просили у России помощи в расследовании, но она с августа последовательно не предоставляла информацию. Из-за этого Германия объявила персона нон грата двух сотрудников посольства РФ в ФРГ.

Генпрокуратура и правительство Германии считают, что убийство было совершено по заказу либо российских властей, либо руководства Чечни: убитый был квалифицирован в России как террорист, и с 2000 по 2004 год он руководил боевиками в Чечне. Официальные представители РФ отрицают причастность российских властей к этому убийству.

Правительство Германии призывает российские власти к сотрудничеству в расследовании дела об убийстве.

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