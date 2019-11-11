Этот контент был опубликован 11 ноября 2019 г. 17:57

Берлин. 11 ноября. ИНТЕРФАКС - МИД ФРГ в понедельник распространил рекомендацию гражданам страны не ездить в Боливию без острой необходимости.

"В настоящее время рекомендуется не совершать поездки в Боливию, без которых можно обойтись. После президентских и парламентских выборов 20 октября 2019 года в стране проходят акции и демонстрации, зачастую перерастающие в беспорядки с применением насилия. После отставки президента Моралеса 10 ноября 2019 года помимо этого отмечены акты вандализма и мародерства", - сказано в документе.

Немецкие дипломаты не берутся предугадывать развитие ситуации: оно, по их оценке, "в настоящее время непредсказуемо".

"Нельзя исключать дальнейших беспорядков, в особенности в больших городах. Сообщается, что из-за событий последних дней в городах блокируют улицы и подъезды к аэропортам. Речь идет о городах и департаментах Ла-Пас, Санта-Крус, Кочабамба, Оруро, Потоси, Сукре, Тариха и Тринидад. Помимо этого, закрыты некоторые пограничные переходы в Аргентину, Бразилию, Чили и Перу.

Тем гражданам ФРГ, кто уже находится на месте, рекомендуют следить за сообщениями СМИ, избегать скоплений народа и следовать указаниям представителей правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в отставку подало все высшее руководство Боливии, включая президента Эво Моралеса, вице-президента Альваро Гарисиа-Линеру и председателей двух палат парламента страны.

Об отставках было объявлено в городе Чиморе в департаменте Кочабамба, куда Моралес и его ближайшее окружение вылетели из Ла-Паса после того, как командующий армией Боливии Уильямс Калиман предложил президенту страны сложить полномочия.

В настоящее время в сложившихся условиях вся полнота власти в Боливии возложена на второго заместителя председателя сената (верхней палаты парламента) Жанин Аньес.

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