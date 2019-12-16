Этот контент был опубликован 16 декабря 2019 г. 13:16

Берлин. 16 декабря. ИНТЕРФАКС- Представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер не сообщил, покинули ли высланные сотрудники посольства Москву.

"Я не могу сообщить вам этой информации, речь идет о сотрудниках и о персональных данных", - сказал Бургер журналистам в Берлине в понедельник.

Летом в Берлине произошло убийство гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, участника чеченского конфликта: он был застрелен в центре города по дороге в мечеть. По подозрению в убийстве задержан гражданин России. Власти Германии утверждают, что просили у России помощи в расследовании, но та не предоставляла информацию. Из-за этого Германия объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства РФ в ФРГ. В ответ Россия объявила о высылке двух работников дипмиссии ФРГ в Москве.

Генпрокуратура и правительство Германии считают, что убийство было совершено по заказу либо российских властей, либо руководства Чечни: убитый был квалифицирован в России как террорист, и с 2000 по 2004 год он руководил боевиками в Чечне. Официальные представители РФ отрицают причастность российских властей к этому убийству.

Правительство Германии призывает российские власти к сотрудничеству в расследовании дела об убийстве.

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