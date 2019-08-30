Этот контент был опубликован 30 августа 2019 г. 12:18

Берлин. 30 августа. ИНТЕРФАКС - Представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер не стал комментировать по существу процесс обмена заключенными между Россией и Украиной. По его словам, следует подождать результатов.

"Нам не следует спекулировать, а надо подождать, когда стороны сами выскажутся. Вы знаете, что обмен - это часть минских договоренностей, и мы всегда считали, что реализация этих договоренностей важна, ее надо приветствовать", - сказал Бургер журналистам в Берлине в пятницу.

В свою очередь официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт сказал, что это процесс "между Россией и Украиной".

"Мы будем его приветствовать, если он состоится, это уже было сказано. Но мы не можем сказать, состоялся он или нет, это в тысячах километров отсюда", - указал Зайберт. По его словам, надо подождать заявлений российской и украинской сторон.

Ранее офис президента Украины сообщил, что процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается.

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