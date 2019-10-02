Этот контент был опубликован 2 октября 2019 г. 13:39

Берлин. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Официальный представитель МИД ФРГ Райнер Бройль назвал согласование "формулы Штайнмайера" на заседании контактной группы важным шагом на пути реализации минских договоренностей.

"Это важный шаг, но работа только начинается", - сказал Бройль в среду журналистам.

Накануне трехсторонняя контактная группа по урегулированию в Донбассе (Украина, Россия, ОБСЕ) в Минске согласовала и одобрила текст "формулы Штайнмайера".

"Формула Штайнмайера", не будучи частью минских соглашений, вытекает из них. Она предусматривает прекращение огня, разведение войск, амнистию, проведение местных выборов под эгидой ОБСЕ. Касается она и сроков вступления в силу особого статуса Донецкой и Луганской областей. Бывший глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в 2015 году предложил порядок вступления в силу закона о предоставлении отдельным районам Донецкой и Луганской областей особого статуса.

Согласно идее, предоставлен он будет на временной основе в день проведения там внеочередных выборов. Постоянно начнет действовать только после публикации отчета БДИПЧ ОБСЕ, подтверждающего легитимность результатов голосования.

Одобрили идею на встрече "нормандской четверки" в Париже 2 октября 2015 года. С тех пор она получила название "формула Штайнмайера".

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