Берлин. 13 января. ИНТЕРФАКС - Глава МИД ФРГ Хайко Маас в понедельник выразил обеспокоенность возможным усилением влияния ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) на Ближнем Востоке в случае вывода сил международной коалиции из Ирака, сообщает агентство ЭФЭ.
"Мы опасаемся того, что вывод международного присутствия из Ирака поможет ИГ. Поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы этого избежать", - заявил Маас в ходе пресс-конференции в Иордании, где он встречался с главой МИД королевства Айманом Сафади.
Маас отметил, что немецкие военнослужащие пока останутся в Иордании и в Курдистане на севере Ирака, куда их передислоцировали на прошлой неделе.
"Мы будем ждать окончательного решения иракского правительства (о пребывании иностранных военных в Ираке - ИФ)", - добавил он.
Ранее в январе парламент Ирака рассмотрел вопрос и принял решение, касающееся вывода из страны американского воинского контингента и контингента стран коалиции, воюющей против ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация).
Принятым решением парламент требует от правительства страны добиться одномоментного вывода всех иностранных войск с территории страны.
Побудительным мотивом стала операция американских военных в Ираке, в результате которой погибли командир иранского спецподразделения "Кудс" Касем Сулеймани и заместитель руководителя Сил народной мобилизации (СНМ) Ирака (Аль Хашд аш-Шааби) Абу Махди аль-Мухандис.
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