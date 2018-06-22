МИД ФРГ приветствует закон о создании на Украине Антикоррупционного суда
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Берлин. 22 июня. ИНТЕРФАКС - В МИД ФРГ приветствуют закон о создании на Украине Высшего антикоррупционного суда, заявил в пятницу представитель министерства Кристофер Бургер.
"Правительство всегда подчеркивало, что антикоррупционный закон - это очень важно. Этот шаг нужно приветствовать", - сказал К.Бургер в пятницу журналистам в Берлине. По его словам, детально в министерстве закон еще должны будут проанализировать.
"Содержательно мы должны закон еще проверить, но мы исходим из того, что закон как можно скорее будет согласован с МВФ", - добавил представитель МИД ФРГ.
Как сообщалось, Верховная Рада 7 июня приняла закон о ВАКС (президентский законопроект N7440), что является одним из ключевых условий продолжения сотрудничества с МВФ.
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Интерфакс