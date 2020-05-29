Этот контент был опубликован 29 мая 2020 г. 12:11

Берлин. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Расследование убийства в Тиргартене еще не завершено, поэтому говорить о новых санкциях ФРГ в отношении РФ было бы спекуляцией, заявила официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар.

"Расследование генпрокуратуры по делу о так называемом случае убийства в Тиргартене еще не завершено, поэтому нужно будет посмотреть, как пойдет процедура. Было бы спекулятивно говорить о возможных мерах, ситуация находится под контролем генпрокуратуры", - сказала Адебар в пятницу журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Накануне представитель МИД ФРГ заявила, что Берлин может принять новые рестрикции в отношении представителей РФ в связи с кибератакой на бундестаг, это дело правительство страны рассматривает в контексте убийства в Тиргартене, из-за которого ранее выслали двух сотрудников российского посольства.

Как напомнила Адебар, накануне МИД сообщил, что будет просить Брюссель наложить санкции на россиян, которые, как считает ФРГ, ответственны за кибератаку на бундестаг. "Режим киберсанкций ЕС существует с мая 2019, до сих пор его еще не применяли. Мы планируем сделать так, чтобы ряд граждан были в рамках этого режима зарегистрированы, он позволяет замораживание активов и ограничение на въезд лиц и организаций, это процесс, который правительство сейчас начнет реализовывать", - сказала Адебар.

Речь идет о гражданах, которых Берлин считает ответственными за хакерскую атаку.

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