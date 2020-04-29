Этот контент был опубликован 29 апреля 2020 г. 13:29

Берлин. 29 апреля. ИНТЕРФАКС - МИД Германии продлил рекомендацию для граждан ФРГ не ездить в туристические поездки за границу до 14 июня включительно, об этом в твиттере сообщил глава министерства Хайко Маас.

"Сегодня мы решили продлить предупреждение о заграничных туристических поездках по всему миру, от которых можно отказаться, до 14 июня включительно. Этого требует ситуация с пандемией COVID-19 по всему миру", - написал министр.

По его словам, во многих странах действуют ограничения на въезд.

"Мы должны исходить из того, что пройдут еще целые недели, прежде чем ситуация у нас и в других странах нормализуется", - написал Маас.

Он напомнил, что Германия вывезла около 240 тысяч граждан из-за границы.

"Провести такую акцию еще раз этим летом не получится", - указал он. При этом он не исключил, что после 14 июня можно будет снова путешествовать.

"Но обещать этого никто не может", - добавил министр.

Согласно проведенному в ФРГ опросу, практически половина немцев - 48% - выступают против открытия границ внутри стран Евросоюза для летнего отдыха граждан. Эти респонденты полагают, что из-за ситуации с коронавирусом открывать границы не стоит.

Однако 20% опрошенных выступают за то, чтобы границы были открыты для въезда в отдельные страны Евросоюза, а 13% - за полное восстановление туризма этим летом.

Вместе с тем, 42% немцев заявили, что точно отказываются от отпуска этим летом. В то же время, 16% все еще рассматривают возможность куда-то поехать.

1тф эф

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