Этот контент был опубликован 14 ноября 2019 г. 19:10

Варшава. 14 ноября. ИНТЕРФАКС - Российский посол в Праге Александр Змеевский в четверг был приглашен в чешский МИД для объяснений в связи со включением чешской некоммерческой организации "Человек в беде" в список структур, деятельность которых нежелательна на территории России.

"Встречу с послом провел заместитель министра иностранных дел Мартин Повейсил, который обратился к послу за объяснениями, почему деятельность этой организации нежелательна в России, и выразил обеспокоенность этим шагом российской стороны", - говорится в сообщении, размещенном на сайте чешского внешнеполитического ведомства.

Министерство юстиции РФ включило чешскую некоммерческую организацию Clovek v tisni, o.p.s. ("Человек в беде") в список нежелательных на территории России, сообщается на сайте ведомства.

"12 ноября 2019 г. Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена организация Clovek v tisni, o.p.s.", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что данная организация была включена в перечень в соответствии с федеральным законом "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации".

1ар де

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