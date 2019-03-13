Этот контент был опубликован 13 марта 2019 г. 23:43

Брюссель. 14 марта. ИНТЕРФАКС - МИД Швеции вызвал в среду посла РФ в Швеции Виктора Татаринцева с требованием, чтобы страну добровольно покинул российский дипломат, подозреваемый в сборе разведданных, сообщает Dagens Nyheter со ссылкой на собственные источники.

"Я могу подтвердить, что мы вызвали посла из-за действий одного из дипломатов", - заявил изданию представитель МИД Патрик Нильссон.

Отмечается, что две недели назад 47-летний российский дипломат встречался со шведским инженером-консультантом, который был задержан по подозрению в шпионаже в пользу России.

Ранее сообщалось, что дипломат покинул Швецию, однако этого не произошло.

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