Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 20 сентября 2018 г. 3:28 20.09.2018 - 03:28

Гонконг. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Японии Таро Коно заинтересован в том, чтобы обсудить с главой МИД России Сергеем Лавровым предложение российского президента Владимира Путина относительно заключения мирного договора, сообщил японский телеканал NHK.

По данным телеканала, который ссылается на собственные источники, вопрос о возможной встрече двух министров на будущей неделе на полях сессии ГА ООН в Нью-Йорке в настоящее время находится в процессе обсуждения.

На встрече японская сторона хотела бы также затронуть проблемы хозяйственной деятельности на Курилах.

На прошедшем во Владивостоке в сентябре Восточном экономическом форуме В.Путин предложил премьер-министру Японии Синдзо Абэ сначала без предварительных условий заключить мирный договор между двумя странами по итогам Второй мировой войны, а затем на его основе решать вопросы двухсторонних отношений.

1гк бе

Neuer Inhalt Horizontal Line