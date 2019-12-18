Этот контент был опубликован 18 декабря 2019 г. 2:41

Токио. 18 декабря. ИНТЕРФАКС - МИД Японии потребовал от российской стороны скорейшего освобождения японских рыбаков, которые были накануне задержаны российскими пограничниками, сообщило агентство Kyodo в среду.

В минувший вторник телевидение NHK со ссылкой на источник в МИД Японии проинформировало, что российские пограничники задержали пять японских рыболовецких судов.

По информации собеседника телеканала, японские суда прибыли из префектуры Хоккайдо. Отмечается, что суда были задержаны для досмотра и отконвоированы к одному из Курильских островов.

В свою очередь, представитель правительства префектуры Хоккайдо заявил NHK, что суда занимались выловом осьминогов в рамках соглашения между Россией и Японией.

Он предположил, что суда могли быть задержаны и препровождены к о. Кунашир из-за якобы выявленных российской стороной расхождений между объемом, обозначенным в бортовых журналах, и фактическим уловом.

Чиновник добавил, что префектура пытается установить, насколько верны эти утверждения.

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