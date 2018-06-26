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Этот контент был опубликован 26 июня 2018 г. 8:36 26.06.2018 - 08:36

Брюссель. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Микроавтобус врезался во вторник рано утром в здание редакции нидерландской газеты "Телеграф" в Амстердаме, сообщает местная пресса со ссылкой на полицию.

После столкновения машина загорелась. Никто не пострадал. Водитель с места происшествия скрылся.

По первоначальной версии правоохранителей, речь идет о преднамеренном деянии. Такого же мнения придерживаются и в редакции издания.

Начато расследование.

На прошлой неделе атаке в Амстердаме подверглось здание редакции еженедельного журнала "Панорама".

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