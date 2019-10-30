Этот контент был опубликован 30 октября 2019 г. 18:28

Будапешт. 30 октября. ИНТЕРФАКС - Строительство датского участка газопровода "Северный поток 2" займет пять недель, подтвердил журналистам глава "Газпрома" (MOEX: GAZP) Алексей Миллер.

"Компания-оператор будет работать по проекту, и мы надеемся, что окончание проекта будет в плановые сроки. Мы говорили о том, что мы ожидаем разрешения - оно получено. Протяженность участка 147 км, эти работы могут быть выполнены за пять недель", - сказал Миллер.

Отвечая на вопрос, будет ли все сделано в срок, Миллер сказал: "Еще будут подготовительные работы. Компания-оператор настроена на то, чтобы выполнить все запланированные работы по проекту "Северный поток 2" в срок".

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