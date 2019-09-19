Брюссель. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Наиболее важным является вопрос об объеме закупок российского газа для внутреннего рынка Украины, чем то, столько потребуется газа для транзита через Украину в ЕС. Такое мнение в эфире телеканала "Россия24" высказал глава "Газпрома" Алексей Миллер.

"Мы также отметили, что наиболее важным является не тот вопрос - столько по объему транзита (через Украину в ЕС - ИФ), первичным является вопрос, в каких объемах Украина будет покупать российский газ напрямую для украинского рынка. Потому что от этого зависит и работа газотранспортной системы Украины, от этого зависит, какие мощности "Газпром" (MOEX: GAZP) сможет зарезервировать с нашей стороны, со стороны входа на территорию Украины. От этого зависит, в том числе транзит через территорию Украины", - сказал он.

"Надо отметить, что вновь назначенный украинский министр не имел полномочий для обсуждения вопросов Стокгольмского арбитража. Не имел полномочий обсуждать вопросы прямых поставок российского газа на украинский рынок. Но мы изложили нашу позицию, она отфиксирована и украинской стороной, и со стороны ЕС", - добавил Миллер.

Яъ фф бп*

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