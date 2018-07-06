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Этот контент был опубликован 6 июля 2018 г. 17:12 06.07.2018 - 17:12

Аддис-Абеба. 6 июля. ИНТЕРФАКС - Самый богатый человек Африки, миллиардер Алико Данготе, планирует к 2020 году построить в Нигерии один из крупнейших НПЗ в мире, стоимость проекта оценивается в $10 млрд, сообщает агентство Bloomberg.

НПЗ будет расположен рядом с бизнес-столицей Нигерии - городом Лагосом.

К середине 2020 года, когда предприятие выйдет на полную мощность, оно будет перерабатывать 650 тыс. баррелей нефти в сутки, заявил исполнительный директор Dangote Industries Ltd. Эдвин Девакумар.

"Людям все еще сложно поверить, что мы можем все сделать в заданные сроки и в рамках бюджета, - сказал он в интервью Bloomberg. - Но я верю, что мы сможем. Проектов такого масштаба до сих пор было немного. Он огромный".

Предполагаемый объем производства бензина - около 50 млн литров в сутки, дизельного топлива - 15 млн литров в сутки. Соотношение между нефтепродуктами может меняться в зависимости от текущего спроса, отметил Э.Девакумар.

Нигерия в настоящий момент потребляет около 35 млн литров бензина в сутки, поэтому поначалу излишки будут экспортироваться.

Forbes оценивает состояние 61-летнего А.Данготе в $12,2 млрд. Миллиардер заработал эти деньги на производстве цемента - его компания крупнейшая в этом сегменте в Африке, а также торговле сахаром, мукой и другими сельскохозяйственными товарами.

Служба финансово-экономической информации

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