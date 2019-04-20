Этот контент был опубликован 20 апреля 2019 г. 16:15

(обновленная версия, уточняется число погибших, меняется источник информации)

Кабул. 20 апреля. ИНТЕРФАКС - Жертвами теракта у здания министерства коммуникаций и информационных технологий Афганистана в Кабуле в субботу стали 12 человек, ранения получили шесть человек, сообщает в субботу информационное агентство Pajhwok.

Ранее сообщалось о двух погибших и шести раненных.

По данным телеканала Tolo News, взрыв у здания министерства прогремел около 11:30 по местному времени (10:00 мск). Место нападения было оцеплено. Полиция сообщила, что были эвакуированы почти все из 2 тыс. сотрудников министерства. Также были эвакуированы люди из зданий, расположенных рядом с министерством.

В результате контртеррористической операции после нападения были ликвидированы пять боевиков.

Движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) отрицает причастность к нападению, сообщил телеканал со ссылкой на заявление представителя талибов Забиуллы Муджахида. Никакая другая группировка пока не взяла на себя ответственность за теракт.

Ни вш

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