Этот контент был опубликован 20 мая 2020 г. 10:33

*** За сутки в стране скончались более тысячи пациентов с COVID-19

Мадрид. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Новый протокол использования препарата хлорохин, в котором содержатся рекомендации по лечению и профилактике в случае заражения коронавирусом COVID-19, в среду вступает в силу в Бразилии, сообщает бразильская пресса.

По словам президента страны Жаира Болсонару, новый протокол не обязывает, а лишь дает возможность пациенту принимать этот препарат при лечении коронавируса.

"Что такое демократия? Не хочешь, не делай, хочешь - делай! Вы не обязаны принимать хлорохин, пусть его принимают те, кто хотят!", - сказал он журналистам.

"Правые пьют хлорохин, левые - "Тубаин" (бразильский прохладительный напиток)", - пошутил Болсонару, известный своими правыми взглядами. Ранее он называл COVID-19 "обычным гриппом", а также открыто пренебрегал средствами индивидуальной защиты. В последнее время президент Бразилии все чаще появляется на публике в маске.

СМИ напоминают, что именно разногласия с Болсонару относительно возможности использования гидроксихлорохина для лечения коронавирусных больных привело к отставке прежнего министра здравоохранения Бразилии Нелсона Тейша, который возглавлял министерство всего около месяца.

Новые меры бразильского минздрава и высказывания Болсонару совпали с появлением новой неутешительной статистики по распространению COVID-19 в Бразилии: за последние сутки в стране скончались более тысячи пациентов с COVID-19, всего с начала эпидемии в этой стране от осложнений, связанных с заражением COVID-19, умерли почти 18 тыс. человек. Заражение коронавирусом выявлено у 270 тыс. бразильцев, 17,4 тыс. из которых - за последние сутки.

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