Этот контент был опубликован 15 апреля 2020 г. 19:48

Стамбул. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил об успехах страны в борьбе против коронавируса COVID-19, указав на профилактику и на методы лечения как на сильные стороны турецкой стратегии, сообщает в среду агентство "Анадолу".

"Наши 5674 пациента (с COVID-19) были выписаны, 875 из них - за последние 24 часа. У нас есть две сильные стороны: профилактика и лечение. Давайте использовать нашу силу", - заявил глава Минздрава.

Он добавил, что "число инфицированных COVID-19 в Турции достигло 68392 человек".

В то же время, согласно официальной статистике, "заболевание унесло жизни 1518 человек".

В начале недели Фахреттин Коджа объявил о значительном снижении количества подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом на территории страны.

Турция все еще входит в десятку стран по количеству подтвержденных случаев заражения COVID-19.

Несмотря не непростую эпидемиологическую ситуацию в стране Анкара продолжает поставлять гуманитарную помощь государствам, пострадавшим от вспышки COVID-19. В понедельник президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что "Турция отправила медицинскую помощь в 34 страны".

1ка ар

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