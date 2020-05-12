Этот контент был опубликован 12 мая 2020 г. 20:22

Париж. 12 мая. ИНТЕРФАКС - Министр здравоохранения Франции Оливье Веран призвал французов не допускать пренебрежения санитарными предосторожностями на этапе ослабления ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса.

"Когда люди в течение недель, даже месяцев оставались изолированными у себя дома, потому что были сильный страх и беспокойство, даже при том, что мы повторяли, что еще ничего не закончилось, и вирус продолжает распространяться, у них может проявляться рефлекс стремления вновь обрести определенную свободу или, насколько возможно, нормальную жизнь. И, в конечном счете, это окажется западней", - заявил министр, совершивший во вторник поездку в один из наиболее густонаселенных департаментов Франции - Валь-де-Марн.

По его словам, жизненно важно проявлять осторожность, и такая западня, подчеркнул он, особенно опасна для наиболее уязвимых лиц - пожилых и имеющих хронические заболевания.

Таким образом, Веран прокомментировал случившееся в первый день начала выхода Франции из изоляции 11 мая массовое гуляние, которое парижане стихийно устроили на набережной столичного канала Сен-Мартен. Полиции пришлось призывать граждан к благоразумию.

"Мы пока не покончили с вирусом. Если мы не будем коллективно соблюдать условия физического дистанцирования, меры предохранения, то вирус возобновит распространение. Не будет никаких причин, чтобы он этого не сделал", - предупредил министр здравоохранения.

По данным на вторник Генеральной дирекции министерства здравоохранения, за минувшие сутки во Франции умерли 348 инфицированных COVID-19 (263 днем раньше), общий итог летальных исходов с начала эпидемии достиг 26991.

Остаются госпитализированными в стране 21595 зараженных COVID-19, это на 689 занятых койко-мест меньше, чем накануне. В реанимационных палатах размещены в тяжелом состоянии 2542 пациента, на 170 меньше, чем в понедельник.

Всего с начала эпидемии были госпитализированы 96979 пациентов. За это же время выписались из больниц 57785 вылечившихся.

За последние сутки подтверждены 708 новых случаев инфицирования коронавирусом. В целом в стране выявлено 140227 случаев заражения COVID-19.

1ов ар

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