Минимум два человека погибли при взрыве на юго-востоке Турции
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Стамбул. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Минимум два сотрудника сил безопасности Турции погибли, еще двое получили ранения при взрыве придорожной бомбы в юго-восточной провинции Ширнак, сообщает в среду "Анадолу" со ссылкой на источник.
По его данным, речь идет о самодельном взрывном устройстве. Его собрали бойцы "Рабочей партии Курдистана" (PKK), утверждает источник агентства. В районе взрыва проводится спецоперация.
Турция считает PKK террористической группировкой.
1эф
Интерфакс