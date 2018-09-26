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Этот контент был опубликован 26 сентября 2018 г. 11:51 26.09.2018 - 11:51

Стамбул. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Минимум два сотрудника сил безопасности Турции погибли, еще двое получили ранения при взрыве придорожной бомбы в юго-восточной провинции Ширнак, сообщает в среду "Анадолу" со ссылкой на источник.

По его данным, речь идет о самодельном взрывном устройстве. Его собрали бойцы "Рабочей партии Курдистана" (PKK), утверждает источник агентства. В районе взрыва проводится спецоперация.

Турция считает PKK террористической группировкой.

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