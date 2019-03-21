Этот контент был опубликован 21 марта 2019 г. 12:49

Пекин. 21 марта. ИНТЕРФАКС - Жертвами взрыва, прогремевшего ранее в четверг на химическом заводе на востоке Китая, стали по меньшей мере шесть человек, передают местные СМИ.

Кроме того, примерно 30 человек получили ранения.

Инцидент произошел на заводе компании Tianjiayi Chemical, который специализируется на производстве пестицидов. Он расположен в городе Яньчэн провинции Цзянсу.

Отмечается, что взрывной волной выбило окна расположенных по соседству зданий, среди которых - школа. Повреждены десятки автомобилей, которые были припаркованы близ завода.

Причина взрыва пока не установлена.

Между тем китайское агентство по оценке сейсмической активности сообщило, что зафиксировало в районе провинции Цзянсу землетрясение магнитудой.

1эф во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!