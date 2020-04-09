Этот контент был опубликован 9 апреля 2020 г. 17:46

Рим. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - По меньшей мере 100 итальянских медиков, контактировавших с пациентами с коронавирусом, скончались после заражения, сообщают местные СМИ в четверг со ссылкой на итальянскую ассоциацию медиков.

При этом 80 из них работали на севере Италии, ставшем эпицентром таких заражений в Европе.

В целом, у более чем 13,5 тыс. сотрудников в сфере здравоохранения в Италии выявлено заражение коронавирусом.

По данным сайта Worldometer, который собирает статистику по коронавирусу в режиме реального времени, в Италии выявлено свыше 139 тыс. зараженных коронавирусом, свыше 17,6 тыс. скончались, выздоровели 26,4 тыс. человек.

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