Этот контент был опубликован 3 февраля 2020 г. 12:02

Берлин. 3 февраля. ИНТЕРФАКС - Встреча по Ливии в Берлине на уровне глав МИД по-прежнему планируется на февраль, сообщил официальный представитель министерства иностранных дел ФРГ Кристофер Бургер.

"Встреча по-прежнему планируется на середину февраля, в интервью вчера министр оговорился", - сказал Бургер, отвечая в понедельник на вопрос "Интерфакса".

Накануне в эфире телеканала ZDF министр сказал, что встреча пройдет в середине марта.

Международная конференция по Ливии прошла в Берлине 19 января. На ней было решено собрать ее участников на уровне глав МИД в феврале.

Участники Берлинской конференции рассмотрели пути решения конфликта между Халифой Хафтаром и признанным ООН правительством Ливии во главе с Файезом Сараджем. Канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам конференции заявила, что Сарадж и Хафтар не общались на конференции по Ливии, участники встречи разговаривали с ними отдельно. "Каждый из них ожидает от другого выполнения всех обязательств", - сказала канцлер. Она подчеркнула, что участники конференции добивались того, чтобы все вовлеченные в ливийский кризис стороны "говорили единым голосом".

После этого было решено продолжить так называемый "берлинский процесс" по ливийскому урегулированию. Берлин добивается того, чтобы стороны конфликта в Ливии заключили перемирие.

В Ливии в настоящее время сохраняется двоевластие. В стране функционирует признанное в мире правительство национального согласия во главе с Сараджем со штаб-квартирой в Триполи и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Его поддерживает Хафтар, который с апреля 2019 года штурмует Триполи.

1тф др

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