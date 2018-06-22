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Этот контент был опубликован 22 июня 2018 г. 5:14 22.06.2018 - 05:14

Вена. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Министерский комитет по мониторингу добычи стран ОПЕК и не-ОПЕК будет рекомендовать увеличить добычу нефти в рамках сделки на 1 млн баррелей, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Будет рекомендация ОПЕК и не-ОПЕК, чтобы увеличить добычу на 1 млн б/с", - сказал он.

"Завтра ОПЕК эту рекомендацию рассмотрит, послезавтра ОПЕК и не-ОПЕК", - добавил министр.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих подчеркнул, что увеличении добычи будет от текущего объема сокращения. Таким образом, уровень сокращения добычи предполагается снизить с текущего 2,8 млн б/с до 1,8 млн б/с, которые изначально предполагались сделкой.

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