Министерский комитет ОПЕК+ будет рекомендовать увеличить добычу на 1 млн б/с
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Вена. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Министерский комитет по мониторингу добычи стран ОПЕК и не-ОПЕК будет рекомендовать увеличить добычу нефти в рамках сделки на 1 млн баррелей, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.
"Будет рекомендация ОПЕК и не-ОПЕК, чтобы увеличить добычу на 1 млн б/с", - сказал он.
"Завтра ОПЕК эту рекомендацию рассмотрит, послезавтра ОПЕК и не-ОПЕК", - добавил министр.
Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих подчеркнул, что увеличении добычи будет от текущего объема сокращения. Таким образом, уровень сокращения добычи предполагается снизить с текущего 2,8 млн б/с до 1,8 млн б/с, которые изначально предполагались сделкой.
Йм жг*
Интерфакс