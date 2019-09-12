Этот контент был опубликован 12 сентября 2019 г. 16:29

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Абу-Даби. 12 сентября. ИНТЕРФАКС - Министерский комитет ОПЕК+ обсудил все возможные факторы нестабильности на рынке, решения о дополнительных мерах будут приниматься в декабре, заявил журналистам новый министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд.

"Мы обсудили все потенциальные факторы неопределенности, и подтвердили готовность продолжать быть ответственными и отвечать (на разные вызовы - ИФ)", - сказал он.

Принц выразил уверенность, что после того, как "облака, вызванные торговыми войнами, рассеются", ситуация с мировой экономикой и, соответственно, спросом на нефть, будет "более чем прекрасной".

Он не стал комментировать, как повлияет возможное снятие санкций с Ирана на мировой рынок. "Мы обсудили этот вопрос и решили, что мы будем отвечать на этот вызов тогда, когда он реализуется", - сказал министр.

Сс аг ак ки

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