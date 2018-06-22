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Этот контент был опубликован 22 июня 2018 г. 5:14 22.06.2018 - 05:14

Вена. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Министерский комитет по мониторингу ОПЕК+ после четырехчасового заседания принял решение рекомендовать странам ОПЕК+ увеличить нефтедобычу на 1 млн б/с.

Как сказал министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, распределение этого объёма предполагается между всеми 24 странами, но реальные поставки на рынок будут меньше, потому что какие-то страны не смогут увеличить добычу.

По его словам, предложение одобрено большинством и будет обсуждаться в пятницу на конференции ОПЕК, а потом на заседании ОПЕК+, а достижение консенсуса - очень гипотетический вопрос.

"1 млн б/с - это номинальная цифра, что означает, что как только она будет распределена, на рынок поступит меньший объём", - сказал министр Саудовской Аравии. Х.Аль-Фалих подчеркнул, что увеличение нефтедобычи будет постепенным.

Он отметил, что это решение в интересах каждой страны, "если мы придем к единому мнению, чтобы сохранить альянс на долгосрочной основе".

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