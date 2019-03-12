Этот контент был опубликован 12 марта 2019 г. 17:11

Стамбул. 12 марта. ИНТЕРФАКС - Министерство транспорта Турции во вторник объявило о введении временного запрета на все полеты авиалайнеров моделей Boeing 737 MAX 8 и 737 MAX 9, сообщает газета "Дейли сабах".

При этом турецкая авиакомпания Turkish Airlines приняла решение с 13 марта приостановить эксплуатацию всех самолетов семейства Boeing 737 MAX. По словам гендиректора компании Биляля Экши, полеты на этих самолетах не будут осуществляться до того момента, пока не будет установлено, что они полностью безопасны. В авиапарке Turkish Airlines - 12 авиалайнеров Boeing 737 MAX.

Несколько стран, в том числе Великобритания и Франция, ранее уже ввели запрет на полеты всех Boeing 737 MAX в своих воздушных пространствах. Ряд стран, в частности, Малайзия и Австралия, временно запретили полеты Boeing 737 MAX 8.

Самолет Boeing-737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение 10 марта в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек, в том числе трех россиян. Эта катастрофа стала вторым крушением самолета этого типа за полгода: в конце октября 2018 года Boeing-737 MAX 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек на борту.

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