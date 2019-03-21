Этот контент был опубликован 21 марта 2019 г. 2:55

Вашингтон. 21 марта. ИНТЕРФАКС - Прокуроры Министерства юстиции США выдали несколько повесток в рамках расследования по сертификации самолетов Boeing 737 Max Федеральным авиационным управлением США (FAA), сообщает CNN со ссылкой на информированные источники.

По данным собеседников телеканала, следователи запросили у компании Boeing данные о процедурах безопасности и сертификации, включая учебные пособия для пилотов, а также информацию о том, как компания продавала новые самолеты.

Отмечается, что следователи изучают, каким образом компания сертифицировала свой самолет как безопасный и данные об этой процедуре, которые были предоставлены FAA.

Телеканал уточняет, что расследование ведут отделение ФБР в Сиэтле и уголовный отдел Министерства юстиции в Вашингтоне.

Представитель Boeing не стал комментировать ситуацию, сославшись на заявление, опубликованное в начале недели, согласно которому компания "не отвечает или не комментирует вопросы, касающиеся юридических моментов, будь то внутренние, судебные или правительственные запросы".

Безопасность Boeing 737 Max была поставлена под сомнение после того, как самолеты этого типа потерпели два крушения менее чем за пять месяцев.

Самолет Boeing-737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение 10 марта в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек.

В конце октября 2018 года Boeing-737 MAX 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек, находившиеся на борту.

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