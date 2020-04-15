Этот контент был опубликован 15 апреля 2020 г. 12:47

Лондон. 15 апреля. ИНТЕРФАКС- Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн в среду заявила, что члены ее правительства решили урезать свои зарплаты на 20% на ближайшие полгода в знак солидарности с тем, кто пострадал от экономических последствий пандемии коронавируса.

"Сегодня мы с министрами правительства сократим наши зарплаты на 20% на период следующих шести месяцев", - сказала новозеландский премьер на пресс-конференции.

Она отметила, что многие в Новой Зеландии потеряли работу, а зарплаты некоторых новозеландцев значительно уменьшились.

Кроме того, Ардерн указала, что наиболее высокопоставленные чиновники в ближайшее время лишатся ряда премий Это не коснется большинства сотрудников, находящихся на госслужбе, таких как медперсонал.

"Многие сотрудники на госслужбе - это занятые в жизненно важной деятельности сотрудники, такие как медсестры, полицейские, специалисты в области здравоохранения", - добавила она.

Ранее премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что решение о продлении или снятии ограничительных мер и действующего режима национальной ЧС, который был объявлен в конце марта, будет приниматься 20 апреля.

"Цифры выявленных заражений могут быть невысоки, но это не означает, что мы уже победили этот вирус", - сказала Ардерн.

"Мы осознаем необходимость запустить нашу экономику как можно скорее", - добавила она.

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