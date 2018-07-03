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Этот контент был опубликован 3 июля 2018 г. 9:01 03.07.2018 - 09:01

Пекин. 3 июля. ИНТЕРФАКС - Делегации Южной Кореи и КНДР в среду обсудят вопросы сотрудничества двух стран в сфере лесного хозяйства, сообщает во вторник агентство "Ренхап".

Делегации возглавят министры лесного хозяйства КНДР и Южной Кореи. Они встретятся на юге деревни Панмунджом на границе между Севером и Югом.

Ожидается, что в ходе переговоров стороны, в частности, обсудят возможные решения проблемы истощения лесных ресурсов в КНДР из-за чрезмерной вырубки.

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