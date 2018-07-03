Министры из Южной Кореи и КНДР обсудят проблему истощения лесных ресурсов в КНДР
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Пекин. 3 июля. ИНТЕРФАКС - Делегации Южной Кореи и КНДР в среду обсудят вопросы сотрудничества двух стран в сфере лесного хозяйства, сообщает во вторник агентство "Ренхап".
Делегации возглавят министры лесного хозяйства КНДР и Южной Кореи. Они встретятся на юге деревни Панмунджом на границе между Севером и Югом.
Ожидается, что в ходе переговоров стороны, в частности, обсудят возможные решения проблемы истощения лесных ресурсов в КНДР из-за чрезмерной вырубки.
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Интерфакс