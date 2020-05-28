Брюссель. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Министры иностранных дел стран Европейского союза обсудят в пятницу в ходе видеоконференции отношения с Китаем, в частности, в свете событий в Гонконге и другие вопросы международной политики.

Как сообщил накануне на брифинге на условии анонимности высокопоставленный чиновник ЕС, в официальной повестке дня министерской встречи, кроме Китая, есть отдельный пункт "Влияние коронавируса на большой Азиатско-Тихоокеанский регион и его потенциальные геополитические последствия".

Дискуссия министров о Китае не предполагает принятия политических решений, сообщил чиновник. Но она послужит выработке позиции ЕС в отношении этой страны. В этом году запланированы две встречи на высоком правительственном уровне между ЕС и Китаем. И перед ними нужно провести оценку состояния отношений.

В марте прошлого года Еврокомиссия и Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС) приняли совместный документ о состоянии отношений ЕС с Китаем. Он до сих пор в силе, но последовавшие события, в том числе пандемия коронавируса, политические изменения в стране, усиление наблюдавших ранее тенденций, требуют дальнейших размышлений.

"Это очень хороший документ, определяющий рамки наших отношений с Китаем, - отметил европейский чиновник. - Но с марта прошлого года произошли некоторые события, и Гонконг только одно из целого ряда. Мы должны переосмыслить свою стратегию и политику".

Цель дискуссии о Китае, которая на этой видеоконференции только начнется, - "как лучше разровнять поле игры с Китаем", сказал он.

"Одна из проблем наших отношений - это их асимметрия, - продолжал он. - Мы сделали Китаю предложения по инвестициям, по доступу в определенные сегменты китайского рынка и пока ожидаем ответов. Во внешней политике мы согласны с Китаем по одним вопросам и не согласны по другим".

В заявлении, опубликованном пять дней назад, ЕС выступил в защиту автономии Гонконга и международных соглашений вокруг Гонконга, "абсолютно необходимых для отношений ЕС с Китаем".

"С самого начала мы говорили китайцам, что это плохая идея - нарушение международных обязательств и разрушение базовых институтов Гонконга, - сказал выступавший на брифинге чиновник. - Мы посмотрим на окончательные решения Пекина и будем поступать соответствующим образом".

Отвечая на вопрос об инструментах возможного давления на политику Пекина, он напомнил, что в 2014 году после такой же "интеллектуальной дискуссии" ЕС ввел против России экономические санкции, которые действуют до сих пор.

Но, оговорился он, речь идет о разных странах и разных ситуациях. Важным пунктом является то, что отношения ЕС с Китаем "существенны и многогранны", и Китай - "очень важный член международного сообщества". При этом, по мнению собеседника, Китай может быть партнером в одних областях, дружеской страной в других, проблемой - в третьих.

Среди текущих международных вопросов глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель намерен уделить особое внимание Афганистану. ЕС оценивает ситуацию в этой стране как "сложную". Несмотря на позитивные подвижки в формировании центральной кабульской власти мирный процесс как таковой находится в состоянии стагнации. "Предстоят трудные решения для того, чтобы продвинуться вперед", - отметил собеседник журналистов.

1мн аг

Neuer Inhalt Horizontal Line

Внешний контент Жить и работать в Швейцарских Альпах в условиях цифровой революции