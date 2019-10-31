Этот контент был опубликован 31 октября 2019 г. 15:09

Брюссель. 31 октября. ИНТЕРФАКС - Заседания Североатлантического совета (Совета НАТО) на уровне министров иностранных дел пройдут в брюссельской штаб-квартире альянса 20 ноября, сообщила в четверг пресс-служба НАТО.

Заседания будут проходить под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

О конкретной программе совещаний глав внешнеполитических ведомств пока не сообщается, но очевидно, что они пройдут в рамках подготовки к саммиту НАТО, который состоится 3 и 4 декабря в Лондоне.

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