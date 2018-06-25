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Этот контент был опубликован 25 июня 2018 г. 6:18 25.06.2018 - 06:18

Париж. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Министры обороны Франции, Германии, Бельгии, Великобритании, Дании, Нидерландов, Эстонии, Испании и Португалии в понедельник намерены официально оформить план создания Европейских сил реагирования, сообщила глава военного ведомства Франции Флоранс Парли.

Идею создания сил решительно поддерживает президент Франции Эмманюэль Макрон. Инициатива предусматривает "совместное планирование работы в кризисных условиях, которые могут потенциально угрожать европейской безопасности", сказала министр в интервью газете Le Figaro.

"Ясно, что эта инициатива позволит присоединяться к ней странам, которые не являются членами ЕС", - пояснила она, и добавила, что "Соединенное Королевство очень заинтересовано в этом, поскольку хочет сохранить сотрудничество с ЕС помимо поддержания двухсторонних связей".

Великобритания после выхода из ЕС по итогам Brexit выпадает из военного сотрудничества внутри союза.

Встреча глав МО "девятки" пройдет в Люксембурге на полях начинающего работу в понедельник Совета ЕС по иностранным делам. В нем примут участие министры обороны стран Евросоюза.

1гк гс

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