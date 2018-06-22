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Этот контент был опубликован 22 июня 2018 г. 14:25 22.06.2018 - 14:25

Брюссель. 22 июня. ИНТЕРФАКС - Глава минобороны Израиля Авигдор Либерман, министр обороны Кипра Саввас Ангелидис, а также их греческий коллега Панос Камменос провели трехстороннюю встречу на Кипре, на которой договорились усилить сотрудничество для обеспечения безопасности в регионе, передает в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

По данным агентства, стороны выступили за проведение совместных военных учений, расширение взаимодействия для борьбы с угрозами в киберпространстве, а также за осуществление спасательных операций в восточной части Средиземного моря.

Помимо этого, П.Камменос затронул тему финансовой помощи Греции. По мнению министра, завершение Афинами восьмилетней политики жесткой экономики, которая была направлена на преодоление Грецией экономического кризиса, положительно скажется на укреплении обороны страны.

Это стало уже второй подобной встречей министров обороны Израиля, Греции и Кипра, отмечает АП.

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