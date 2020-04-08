Брюссель. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Штаб-квартира Североатлантического альянса в Брюсселе объявила в среду о проведении 15 апреля внеочередного совещания министров обороны НАТО по вопросам деятельности военных структур организации в условиях пандемии COVID-19.
Североатлантический совет на уровне глав оборонных ведомств пройдет в форме телеконференции, отмечается в коммюнике.
"Совещание, которое состоится под председательством генерального секретаря НАТО г-на Йенса Столтенберга, будет касаться главным образом распоряжений, принятых альянсом в связи с эпидемией COVID-19", - сообщила штаб-квартира организации.
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